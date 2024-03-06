В России «лучший семейный автомобиль» стал дешевле китайских новинок

В России семейный кроссовер Kia Sportage падает в цене второй месяц подряд. Об этом пишет портал «Автоновости дня».

В феврале автомобиль продавался минимум за 3,04 млн руб., но к началу марта его ценник упал до 2,99 млн руб. За эту сумму кроссовер 2024 года предлагает приобрести «частник» из Набережных Челнов. В описании он указал, что речь идет о переднеприводном Kia Sportage с 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем и шестиступенчатым «автоматом». Более богатые комплектации с полным приводом у того же продавца стоят порядка 3,55 млн руб.

В других городах модель продают по более высоким ценам, однако модификации там лучше. К примеру, в Благовещенске автосалон предлагает кроссовер с 180-сильным бензиновым турбомотором на 1,6 л с «роботом» и передним приводом за 3,1 млн руб.

В Казани в наличии есть Kia Sportage за 3,1 млн руб. в простой комплектации, включающей 150-сильный «атмосферник», тканевый салон и «цифровой кокпит» с объединенной цифровой приборной панелью и мультимедийной системой.

Kia Sportage также можно найти в наличии в Самаре, Егорьевске, Перми, Новосибирске, Екатеринбурге, Рязани, Санкт-Петербурге, Кемерово, Омске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Челябинске, Тюмени и др. Самый дорогой новый автомобиль продают в Томске за 5,5 млн руб.

Отмечается, что до этого британский портал WhatCar.com. назвал последнюю версию Kia Sportage лучшим семейным кроссовером на рынке.

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