В ФРГ экоактивисты подожгли подстанцию из-за расширения завода Tesla

Экологические активисты подожгли под Берлином подстанцию, парализовав работу завода Tesla в Грюнхайде, против расширения которого они и протестуют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Отмечается, что рано утром на подстанции рядом с предприятием раздался хлопок и начался пожар. Завод, на котором трудятся около 12,5 тыс. человек, остался без света, все работы на нем пришлось остановить. На место прибыли пожарные, полицейские и сотрудники компании-поставщика электроэнергии. Рядом с подстанцией стояла палатка с надписью «Здесь закопаны боевые средства».

Сейчас местность рядом с подстанцией исследуют саперы. Только после этого другие специалисты смогут начать работу и потушить пожар. Ущерб оценивается в несколько миллионов евро.

До этого стало известно, что в России в феврале 2024 года продажи новых легковых автомобилей выросли на 85,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в последний месяц зимы было продано 104 тыс. машин.

Лидером рынка в феврале стала марка Lada, продажи которой увеличились на 33% и составили 28,7 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что новая Tesla Roadster разгоняется до 100 км/ч меньше чем за секунду.