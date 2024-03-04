Стало известно, сколько Lada продано в России в феврале

«АвтоВАЗ» по итогам февраля 2024 года реализовал 24,9 тыс. автомобилей Lada, что на 34% больше, чем в январе, и на 19% больше, чем в феврале 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Наибольший объем продаж приходится на Lada Granta. За месяц реализовано 12,8 тыс. автомобилей этой модели. Lada Vesta продемонстрировала наибольший прирост продаж: за месяц продано 6,8 тыс. машин этой модели, что на 42% больше январского показателя.

В феврале 2024 года было передано клиентам 3,9 тыс. внедорожников Lada Niva Legend и 3,9 тыс. Niva Travel. Коммерческие автомобили Lada за месяц разошлись тиражом 455 экземпляров.

Всего с начала года «АвтоВАЗ» реализовал 48,7 тыс. автомобилей, что на 19% больше, чем за два зимних месяца 2023 года.

Ранее стало известно, что запчасти для российских машин подорожали за месяц на 7%.