В Тюмени осудили автоподставщиков, которые бросались под дорогие машины

В Тюмени вынесли обвинительный приговор членам ОПГ из Петербурга, которая занималась автоподставами и обвинялась в мошенничестве. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Тюменской области. Автоподставщики инсценировали два ДТП, «бросаясь» под дорогие машины в Екатеринбурге и Тюмени .

«Пострадавший в ДТП» представлялся высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов и сообщал, что в результате ДТП повреждены принадлежащие ему часы, стоимость которых составляла несколько миллионов рублей. Одновременно другие участники группы, представляясь сотрудниками полиции, высказывали угрозы о привлечении к уголовной или административной ответственности», — говорится в публикации.

В результате напуганные водители передали злоумышленникам средства на оплату ремонта часов и компенсацию морального вреда на общую сумму свыше 11 млн руб.

Отмечается, что в Санкт-Петербургской ОПГ состояли пять человек. Двух ее членов приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, третьего – к 3 годам 8 месяцам. Другой участник уже осужден, а последний объявлен в розыск. Суд также удовлетворил иски потерпевших на общую сумму свыше 8,4 млн руб.

До этого полиция задержала петербуржца, который инсценировал кражу собственного авто. Отмечается, что 44-летний мужчина в конце января заявил о пропаже Kia Sportage и оценил размер ущерба в 2 млн руб.

Ранее подростки распылили в лицо водителя маршрутки перцовый баллончик.