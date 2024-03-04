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Россиянок хотят привлекать к работе дальнобойщицами

Автоэксперт Шапарин: в России наблюдается нехватка дальнобойщиков

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Shutterstock

В России столкнулись с нехваткой водителей для совершения автомагистральных перевозок, к работе дальнобойщицами могут привлекать и женщин. Об этом kp.ru рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам автомобильные перевозки являются очень востребованными, на что указывать рост их объемов по сравнению с железнодорожными и трубопроводными. Однако на дальнобойных перевозках женщины практически не задействованы.

«Времена меняются, современная техника гораздо более дружелюбна к человеку. <...> В современном магистральном грузовике есть и спальные места, и стиральная машина, и возможность приготовить. А в современных китайских машинах есть даже душевые кабины, так что это уже совсем другой уровень комфорта. Если зарплаты в этой отрасли возрастут, а мне кажется, что так и будет, то женщины начнут осваивать большегрузы, как они уже сейчас активно осваивают курьерскую доставку», — считает эксперт.

Telegram-канал No Limits со ссылкой на эксперта Strategy Partners Александра Цыпина до этого сообщал, что в России зарплата водителя-дальнобойщика за год увеличилась на 50% — до 165 тыс. рублей. По словам эксперта, отрасль испытывает огромный дефицит водителей-профессионалов. Причем повышение зарплаты для дальнобойщиков на решает этой проблемы, среди участников рынка идет острая конкуренция за квалифицированные кадры.

Ранее сообщалось, что фура с дальнобойщиками взорвалась на трассе под Ярославлем.

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