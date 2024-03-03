Сотрудник ДПС из-за ревности разбил бутылку о голову коллеги

В городе Ипатово сотрудник ДПС из-за ревности напал со стеклянной бутылкой на своего коллегу во время его Дня рождения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«‎В девятом часу вечера в минувшую среду 22-летний инспектор ДПС лейтенант Алексей М. подъехал к автомойке на улице Первомайской, где на втором этаже его коллега-тыловик младший лейтенант внутренней службы, отмечал свое 23-летие. Незваный гость с ходу начал оскорблять именинника, из-за чего драка вспыхнула очень быстро. Алексей схватил со стола бутылку и разбил ее о голову оппонента. Пострадавшего младшего лейтенанта увезли с его Дня рождения в больницу. У него — резаные раны лица, шеи, ушей», — говорится в публикации.

В результате нападавшего задержали правоохранители и поместили в изолятор. По словам родственников пострадавшего, Алексей ревновал свою возлюбленную к младшему лейтенанту и считал, что она ему изменяет.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. За покушение ему грозит до 15 лет колонии.

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