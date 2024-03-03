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Белоруссия обвинила Литву в намеренном создании затора на КПП

Белорусская таможня: Литва специально создает затор на пограничном КПП

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gpk.gov.by

Государственный таможенный комитет Белоруссии в Telegram-канале сообщил, что Литва намеренно создает затор на белорусско-литовской границе.

В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных контрольно-пропускных пункта (КПП) из шести имеющихся — Шальчининкай (Бенякони) и Мядининкай (Каменный Лог).

По данным белорусского ведомства, основная масса перевозчиков направилась в пункт пропуска «Каменный Лог». Они сообщили, что со стороны РБ нагрузка была принята исправно, но на пункте пропуска образовалась пробка длиной в 10 километров.

«Складывается ощущение, что литовская сторона специально создает затор», — написали сотрудники таможни.

Они отметили, что согласно нормам, необходимо оформлять по 500 машин в каждом направлении. Это означает, что при нормальной работе реально разгрузить переезды. Также в пресс-службе напомнили, что после закрытия нескольких КПП освободились сотрудники, которые могли быть переправлены на действующие.

В конце февраля сообщалось, что Литва собирается с 1 марта закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией, чтобы усилить санкционный контроль.

Ранее Литва предупредила о конфискации автомобилей с российскими номерами.

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