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Автопроизводитель Fisker может уйти в историю из-за финансовых проблем

Автопроизводитель Fisker может прекратить выпуск машин до конца года

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Fisker

Американский производитель автомобилей Fisker может прекратить свой бизнес в течение года из-за возникших финансовых проблем. Об этом сообщает motor1.com.

«Будущее Fisker выглядит мрачно. В пятницу компания признала, что ей, возможно, останется всего год до закрытия бизнеса после чистого убытка в размере более $463 млн в 2023 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компании в ближайшее время придется искать дополнительное финансирование. Между тем, не исключено, что Fisker заключит соглашение с «крупным автопроизводителем», который может привлечь дополнительные инвестиции, для совместной разработки автомобилей и их производства для рынка Северной Америки.

До этого стало известно, что Rolls-Royce представила новый кабриолет Arcadia Droptail, который на сегодняшний день является самой дорогой машиной в мире. Стоимость автомобиля составила $30 млн. Кузов Rolls-Royce Arcadia Droptail окрашен уникальной белой эмалью, в состав которой входят частицы алюминия и стекла, которые заставляют кузов переливаться на солнце.

Ранее сообщалось, что в Китае представили дешевый седан Dongfeng Fengshen Yixuan со спортивным дизайном.

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