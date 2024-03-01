Российским перевозчикам предложат китайские Ford Transit вместо «Соболей»

В Россию будет поставлена крупная партия коммерческих автомобилей Ford Transit Custom, которые выпускаются в Китае на совместном предприятии Ford и китайской компании JMC. Об этом сообщает Quto.ru.

Россиянам предложат Transit Custom образца 2012 года, выпуск которых продолжается на этом предприятии. Автомобили оснащаются турбомоторами 2.0. Мощность бензинового двигателя, работающего в паре с 6-ступенчатой МКП или 9-ступенчатым «автоматом», — 202 л.с. Для дизеля мощностью 121 л.с. доступна только «механика». Transit Custom с совместного предприятия Ford и JMC поступят в Россию в переднеприводном исполнении. Стоимость автомобиля — от 3,5 млн рублей.

На нашем рынке китайским Ford предстоит конкурировать с отечественными «Соболь NN», которые в грузовом исполнении стоят от 3,17 млн рублей.

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