В России стартовали продажи внедорожника Nissan Terra под брендом Oting

Китайская компания Sinomach начала в России официальные продажи внедорожника Oting «‎Паладин». Об этом сообщила пресс-служба производителя.

«‎Это автомобиль японского концерна, с японским двигателем, созданный по японским технологиям», — отмечают в Sinomach. «‎Паладин» представляет собой перелицованную версию Nissan Terra.

Внедорожник имеет габариты 4882х1850х1815 мм и колесную базу 2850 мм. Во всех версиях модель оснащается двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм). Он сертифицирован под топливо АИ-92 и выше. «‎Паладин» получил автоматическую коробку передач.

Внедорожник доступен в четырех комплектациях. В базовую заднеприводную версию входят светодиодная оптика, 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора с отображением обстановки под автомобилем и прочее. Стоит такая модель 3,8 млн руб.

Цены на полноприводные версии начинаются от 4,25 млн руб. за комплектацию «‎Премиум» с блокировками центрального и заднего дифференциалов. Дополнительная блокировка переднего дифференциала предполагается в версии «‎Интеллект» за 4,4 млн руб. Топовая комплектация «‎Престиж» оценивается в 4,5 млн руб.

Предполагается, что в случае успеха «‎Паладина» Sinomach откроет в России сеть автосервисов и будет предлагать услуги по страхованию.

До этого Sinomach приняла решение о том, что ее новый автомобиль Oting Paladin для рынка РФ будет называться на русском языке — «‎Паладин».

Ранее «Газета.Ru» нашла все новинки китайского автопрома, которые скоро появятся в России.