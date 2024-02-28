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Назван потенциальный покупатель находящегося на грани банкротства автобренда HiPhi

Changan может купить находящийся на грани банкротства автобренд HiPhi

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HiPhi

Покупателем находящийся на грани банкротства китайской автомобильной компании HiPhi может стать корпорация Changan. Об этом сообщает carnewschina.com.

До этого появилась информация, что Changan уже купил 51% акций HiPhi, однако в компании это опровергли, пояснив, что пока речь идет только о возможности покупки.

До этого стало известно, что китайский производитель премиальных электрокаров Hiphi, популярных в России, на полгода остановил работу своего единственного завода в городе Яньчэн к северу от Шанхая.

В распоряжении журналистов оказалась внутренняя памятка, которую Hiphi разослала своим работникам в мессенджере WeChat. В сообщении говорится, что с 18 февраля завод перешел в стадию остановки производства сроком на шесть месяцев. Вход на завод для работников запрещен. Зарплату за январь сотрудникам обещают выплатить в конце февраля, а срок выплаты за отработанные дни в феврале будет определен позднее.

Ранее сообщалось, что в России выпустили первую партию автомобилей Lada Iskra.

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