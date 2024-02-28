На видео попали кадры ДТП с двумя грузовиками на МКАД

На внешней стороне 41 км МКАД столкнулись два грузовика, один из них опрокинулся. Кадры с ДТП опубликовал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В Дептрансе отметили, что движение в районе ДТП затруднено.

До этого полиция заинтересовалась экс-мэром Иркутска после дрифта на лимузине по Байкалу. Судя по ролику, водитель несколько раз пускал автомобиль в управляемый занос. Все это происходило на высокой скорости. В комментариях подписчики шутят о преимуществах машины, что лимузин из-за длины «не провалится в трещину», а также критикуют Кондрашова за его выходку. Сейчас правоохранители выясняют, где именно мужчина устроил дрифт– в районе переправы или вне ее.

Также 28 февраля большая пробка образовалась на Тверской улице в Москве из-за перекрытия движения.

Ранее в центре Москвы водитель устроил стрельбу под лезгинку.