Apple свернул все работы по разработке собственного автомобиля

Компания Apple приняла решение закрыть проект по разработке своего первого полностью автономного электромобиля. Проект назывался Titan. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, на решение Apple могли повлиять высокая инфляция и кризис в автомобильной отрасли, в результате чего снизился интерес к дорогим электромобилям.

Проект Titan был запущен в 2014 году. Позже появилась информация, что первые готовые машины от Apple появятся в 2024 или 2025 году. При этом компания долгое врем искала партнера, который бы помог с запуском производства электрокара. В числе потенциальных партнеров называли Hyundai и Kia. Спустя некоторое время в компании обсуждалась вероятность переноса выпуска на 2028 год.

Над проектом Titan работали 2 тыс. сотрудников Apple, часть из них будет уволена, включая высококлассных инженеров. Предполагалось, что стоимость автомобиля составит $100 тыс. (9,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

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