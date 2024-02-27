В Петербурге бизнесмен инсценировал угон автомобиля и обратился в полицию

Замдиректора коммерческой организации пытался инсценировать кражу собственного автомобиля, но вскоре его план раскрыла полиция. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Отмечается, что 44-летний мужчина в конце января заявил о пропаже Kia Sportage и оценил размер ущерба в 2 млн руб. Впоследствии петербуржца задержали. Полиция выяснила, что украденный автомобиль был застрахован до июня 2024 года.

«Он сознался, что инсценировал хищение собственного авто, а на деле же его автомобиль все это время находился возле дома, только на нем были установлены государственные регистрационные знаки с автомобиля аналогичной марки, принадлежащего его супруге», - сообщили в пресс-службе.

Было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос о совершении преступления»). Правоохранители изъяли машину. Меру пресечения мужчине избрали в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого в Москве эвакуировали 7 тыс. дорогих автомобилей из-за того, что водители оставляли их на парковочных местах для инвалидов, под запрещающими знаками или на тротуарах. Отмечается, что решение об эвакуации машины принимают инспекторы МАДИ и ГИБДД.

27 февраля стало известно, что в Тюмени 8-летний мальчик выпал из кузова «Газели», куда его посадил отец. В ходе поездки машина остановилась на светофоре, при этом школьник подумал, что уже приехал домой и подвинулся к краю. Затем «Газель» вновь начала движение, тент расстегнулся, и ребенок выпал на проезжую часть.

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