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В центре Москвы водитель устроил стрельбу под лезгинку

В Москве водитель поддержал лезгинку друзей выстрелами из пистолета

В Москве молодой человек устроил стрельбу на парковке, пока его друг танцевал лезгинку. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».

«Охранники ресторана на Лесной улице вызвали полицию из-за компании, которая громка слушала музыку, танцевала лезгинку и пугала посетителей. В какой-то момент один человек достал пистолет и выстрелил около 10 раз в воздух, его друзья в это время продолжали танцевать», — говорится в сообщении.

О том, из какого именно пистолета велась стрельба не сообщается. Также не ясно, приезжала ли полиция на вызов и что стало с участниками инцидента.

До этого в Смоленске возбудили уголовное дело после обстрела маршрутного автобуса. В автобуса после стрельбы разбито левое стекло водительской двери, а также стекло со стороны двери для выхода пассажиров. О том, целился ли неизвестный в водителя или пассажиров, а также другие обстоятельства дела, установит следствие.

Ранее в Черкесске гости из свадебного кортежа устроили стрельбу из автоматов в воздух.

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