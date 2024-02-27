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Лужнецкий метромост перекрыт в Москве

В Москве из-за пожара перекрыли Лужнецкий метромост

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Shutterstock/Colorshadow

Движение по мосту Лужники в сторону центра перекрыли из-за возгорания автомобиля. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем Telegram-канале.

«Из-за возгорания автомобиля перекрыто движение по мосту Лужники в сторону центра. На месте работают оперативные службы города», - говорится в публикации.

Обстоятельства произошедшего уточняются. В Дептрансе водителям рекомендовали найти пути объезда.

До этого 26 февраля человека зажало в грузовике при аварии на Варшавском шоссе на юге Москвы. Отмечается, что ДТП произошло на дороге по направлению в область. Столкнулись «Газель» и иномарка. В тот же день стало известно, что в столице автомобиль упал с моста при съезде с МКАД на Бесединское шоссе в сторону центра. Происшествие случилось ночью в районе автовокзала «Южные ворота».

25 февраля на МКАДе оказалось затруднено движение из-за ДТП, однако вскоре его восстановили.

Ранее упавшая крыша парковки придавила 30 машин в Москве.

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