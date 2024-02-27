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AppStore и Google Play удалили приложение «Автодор» для проезда по платным трассам

Мобильное приложение «Автодор» удалили из AppStore и Google Play

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Мобильное приложение «Автотора», через которое можно оплачивать проезд по платным дорогам, пропало из AppStore и Google Play. Об этом сообщает РИА Новости.

Никакой дополнительной информации о том, почему приложение исчезло из AppStore и Google Play, нет. «Автодор» специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и ЦКАД.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать тарифы на проезд по недавно открытой трассе от Москвы до Казани и представить предложения по определению оптимальных тарифов с учетом ее востребованности жителями соответствующих субъектов Российской Федерации и коммерческими организациями.

Предложения должны быть предоставлены Владимиру Путину до 15 марта 2024 года.

Стоимость проезда по платной трассе М-12 от Москвы до Казани составляет сейчас 4,5 тыс. рублей. Принятый тариф рассчитан для легковых автомобилей.

Протяженность магистрали М-12 «Восток» Москва — Казань — ЕкатеринбургТюмень составит 1980 км. Это один из главных участков международного маршрута «Россия». Согласно текущим планам, в 2024 году трассу продлят до Екатеринбурга, а в 2025-м — до Тюмени.

Ранее сообщалось, что на трассе М-12 «Восток» установят снегозащитные ограждения.

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