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Таксист протаранил три автомобиля на «встречке» в Москве

В Москве таксист устроил массовое ДТП и вылетел с проезжей части

На юге Москвы автомобиль такси выехал на встречную полосу и врезался в три автомобиля. Видеозапись ДТП опубликована в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Азовской улице (в районе дома 18) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении ведомства.

О пострадавших в результате ДТП и его причинах не сообщается, информация уточняется.

На видеозаписи с моментом инцидента видно, что автомобиль такси характерной желтой окраски выезжает на встречную полосу, по которой движется плотный поток машин. Сначала такси врезалось во встречный легковой автомобиль, который отбросило на припаркованную машину. Затем такси зацепило еще два автомобиля — встречный и попутный. После этого оно вылетело с проезжей части в зону проведения дорожных работ, после чего остановилось.

Ранее в Новокузнецке бизнесмен, который разорился и стал таксистом, сжег Toyota Land Cruiser 300 более удачливого конкурента.

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