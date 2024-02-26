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«АвтоВАЗ» поставит на тысячу Lada Granta японскую АКП

«АвтоВАЗ» соберет партию машин с автоматом японской Jatco

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Lada

В марте 2024 года «АвтоВАЗ» соберет ограниченную партию автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией японской марки Jatco. Об этом сообщает паблик «Нетипичный «АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, партия примерно из 1 тыс. автомобилей будет изготовлена для выполнения государственного заказа. Запас автоматических трансмиссий Jatco был обнаружен во время реконструкции опытно-промышленного производства «АвтоВАЗа», его помещение в течение некоторого времени использовалось в качестве склада. Lada Granta c автоматом будут снабжены двигателями мощностью 98 л.с.

Во времена, когда «АвтоВАЗ» находился под контролем альянса Renault-Nissan, автомобили Granta c четырехступенчатой АКП марки Jatco выпускались серийно.

Ранее россиянам назвали автомобили с АКП, которые не стоит покупать.

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