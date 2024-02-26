Россиянам назвали цену обновленного Kia Carnival

На одном из классифайдов россиянам предлагается обновленный Kia Carnival, рестайлинг которого состоялся в конце 2023 года. Об этом сообщает «Российская газета».

Выставленный на продажу автомобиль оснащен дизелем 2.2 мощностью 194 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод у машины передний. Комбинация приборов и экран медиасистемы у минивэна выполнены единым блоком. Автомобиль, выпущенный для корейского рынка, оценивается в России в 5,91 млн рублей.

Корейский автопроизводитель рассекретил рестайлинговую версию Carnival в ноябре 2023 года. Помимо изменений в дизайне, автомобиль получил усовершенствованную систему цифрового ключа и обновленный интерьер, в котором сократилось число кнопок.

Ранее стало известно, что в России начнут продавать Toyota Urban Cruiser.