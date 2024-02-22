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На видео попало обнажение хабаровчанина перед водителями в районе пединститута

В Хабаровске мужчина обнажился перед водителями около пединститута

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Телеграм-канал «Хабаровск»

В Хабаровске очевидцы сняли на видео мужчину, который гулял голым по центральным улицам города. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Раздетого парня заметили на площади Ленина — разгуливал по дороге, пытался остановить проезжающие мимо машины. Не вышло. Побрел по Карла Маркса в сторону пединститута», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчине вызвали скорую помощь, однако он ее не дождался и исчез.

До этого стало известно, что в Кемерово лихач спровоцировал три аварии, пытаясь скрыться от полицейских. Нарушителем оказался 28-летний кемеровчанин без водительских прав, имеющий несколько судимостей. В отношении водителя составлено 25 протоколов за нарушения ПДД, в том числе 8 – за проезд на запрещающий сигнал светофора, 6 – за выезд на полосу встречного движения, а также за оставление места ДТП, отказ от прохождения медосвидетельствования. Его арестовали на 10 суток и оштрафовали более чем на 40 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что мать ушла к знакомым, оставив детей в машине, и она загорелась.

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