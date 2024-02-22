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«АвтоВАЗ» вернул в автомобили Lada Vesta важную опцию

«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Vesta с круиз-контролем

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Пресс-служба Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» вновь начал оснащать автомобили Lada Vesta круиз-контролем. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Опция будет устанавливаться в автомобили уже в базовой версии.

«В дилерские центры поступили первые партии автомобилей Lada Vesta, оснащенных системой круиз-контроля, которая повышает комфорт и безопасность загородных путешествий и ежедневных городских поездок, — говорится в сообщении.

Функция «Круиз-контроль» необходима для автоматического поддержания заданной скорости движения автомобиля без воздействия на педаль газа со стороны водителя. Вместе с этой системой работает функция «Ограничитель скорости» для автоматического ограничения предельно допустимой скорости движения автомобиля, заданной водителем.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» нашел поставщика подушек безопасности для автомобилей Lada Granta и Lada Vesta. Подушки безопасности прошли полный цикл испытаний.

Кроме того, «АвтоВАЗ» возобновил выпуск автомобилей Lada Granta с мультимедийной системой EnjoY Pro. Новая мультимедиа предлагается для машин в кузовах седан и хетчбэк.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал готовиться к серийному выпуску модели Lada Iskra.

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