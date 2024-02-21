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На трассе М-11 «Нева» в 5 раз вырастет число беспилотных грузовиков

Минтранс: число беспилотных грузовиков на М-11 к концу года увеличится до 43

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Shutterstock

Количество беспилотных грузовиков, курсирующих по трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом, увеличится до 43 штук. об этом заявил замглавы Министерства транспорта Дмитрий Баканов, сообщает РИА Новости.

Министр также отметил, что сейчас на этом маршруте работает 9 беспилотников. По словам главы Минтранса, 6 беспилотных грузовиков принадлежат «Камазу», 3 – «Сберавтотеху». Их общий пробег, во словам главы ведомства, составляет 1,8 млн км.

«Сейчас на трассе перемещается 9 транспортных средств… До конца года будет 43 таких беспилотника», – сказал Баканов во время выступления на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.

Он также напомнил, что до конца этого года на трассе М-11 введен бесплатный проезд для автономных грузовиков.

Беспилотные грузовые автомобили «КамАЗ» начали движение по трассе М-11 «Нева» в июне 2023 года. Отмечалось, что несмотря на автономное управление, в кабинах автомобилей будут находиться водители.

Ранее сообщалось, что беспилотные грузовики начнут перевозить грузы между Россией и Китаем.

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