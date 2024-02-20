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В Химках серийный прокалыватель покрышек попался на видео

На видео попал серийный прокалыватель покрышек из Химок

В Химках полиция задержала 28-летнего местного жителя, которого подозревают в порче более 25 автомобильных покрышек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник во дворе своего дома на улице Панфилова города Химки порезал ножом более 25 покрышек припаркованных автомобилей. С заявлением в полицию обратились 19 граждан», - пояснила Волк.

Представитель ведомства добавила, что «в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого». Было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Троицке злоумышленник проколол семь автомобильных шин ножом XVIII века.

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