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Составлен список самых ненадежных кроссоверов

Jaguar I-Pace, Audi Q8 и Opel Mokka вошли в список ненадежных кроссоверов

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Audi

Британский автомобильный журнал What Car? составил рейтинг наихудших электрических кроссоверов. В список самых проблемных вошли Audi Q8 e-tron, Jaguar I-Pace и Opel Mokka.

В рамках ежегодного исследования надежности была опрошена 21 тыс. водителей о неисправностях и проблемах их автомобилей, зафиксированных в течение последних двух лет, а также о стоимости и времени ремонта. По результатам опроса удалось собрать данные по 178 моделям 32 брендов.

Наименее надежным кроссовером по результатам исследования стал Opel Mokka Electric (Vauxhall на британском рынке). В его случае 40% водителей пожаловались на проблемы с батареей, 27% на медиасистему, 13% — на двигатель, электрику и рулевое управление. Также низкую надежность продемонстрировал Jaguar I-Pace, на проблемы с ним пожаловались 42% автовладельцев. При этом на устранение 58% неисправностей уходило более недели, из них 35% не могли добраться до сервиса без эвакуатора.

Третьей моделью, попавшей в антирейтинг, стала электрическая версия кроссовера Audi Q8. На его неисправности пожаловались 40% опрошенных владельцев. Среди основных проблемных мест — электрооборудование, не относящееся к приводу, а также медиасистема.

Ранее были названы машины, в которых легче всего подделать пробег.

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