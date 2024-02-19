Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Появились фотографии спецверсии Haval F7 для ГИБДД

ГИБДД опубликовала фотографии особой серии Haval F7 для патрулей

close
100%
ГИБДД Тюменской области

На новых патрульных китайских автомобилях Haval F7 вместо логотипа марки на фальш-решетке радиатора выштампована аббревиатура ДПС (дорожно-патрульная служба). Фотографии с подобными автомобилями разместила в своем Telegram-канале ГИБДД по Тюменской области.

В сообщении отмечается, что автомобили заступят на дежурство с 19 февраля. В течение недели они будут нести службу на федеральных автодорогах региона. Речь идет об автодорогах Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском и Уватском районах и Тюмень-Омск в Ишимском районе.

Основной задачей автоинспекторов стало предупреждение аварийности на опасных участках трасс: сотрудники должны контролировать соблюдение ПДД водителями, проводить разъяснительные инструктажи для участников движения, в том числе через гражданские радиостанции СИ-БИ диапазона, а также вручать тематические памятки.

В ГИБДД отметили, что в этом году аварийность на федеральных автодорогах региона увеличилась с 47 до 58 ДТП.

Ранее в Нижнем Тагиле водитель Land Rover устроил массовое ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами