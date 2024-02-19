Появились фотографии спецверсии Haval F7 для ГИБДД

На новых патрульных китайских автомобилях Haval F7 вместо логотипа марки на фальш-решетке радиатора выштампована аббревиатура ДПС (дорожно-патрульная служба). Фотографии с подобными автомобилями разместила в своем Telegram-канале ГИБДД по Тюменской области.

В сообщении отмечается, что автомобили заступят на дежурство с 19 февраля. В течение недели они будут нести службу на федеральных автодорогах региона. Речь идет об автодорогах Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском и Уватском районах и Тюмень-Омск в Ишимском районе.

Основной задачей автоинспекторов стало предупреждение аварийности на опасных участках трасс: сотрудники должны контролировать соблюдение ПДД водителями, проводить разъяснительные инструктажи для участников движения, в том числе через гражданские радиостанции СИ-БИ диапазона, а также вручать тематические памятки.

В ГИБДД отметили, что в этом году аварийность на федеральных автодорогах региона увеличилась с 47 до 58 ДТП.

Ранее в Нижнем Тагиле водитель Land Rover устроил массовое ДТП.