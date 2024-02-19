Появились изображения обновленного Chery Tiggo 4 Pro с дорогим салоном

Компания Chery представила интерьер и оснащение обновленной версии Chery Tiggo 4 Pro в честь 18-летнего присутствия марки в России. Соответствующее письмо поступило в редакцию «Газеты.Ru». Обновленная версия будет доступна в пяти комплектациях. Самую дорогую версию оснастили широким перечнем оборудования.

В комплектации Ultimate у автомобиля будет кожаный салон в черном цвете с белыми вставками, сдвоенные экраны цифровой приборной панели и системы мультимедиа диагональю по 10.3 дюйма каждый, 18-дюймовые алюминиевые литые диски, светодиодная оптика c датчиком света и функцией отсрочки выключения фар.

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Кроме того, Tiggo 4 Pro оснастили шестью подушками безопасности, зеркалами с электроприводом складывания, обогревом и повторителями поворотов, зимним пакетом, функцией дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, электрическим стояночным тормозом, панорамным люком, задними датчиками парковки с системой кругового обзора 360°, шестью музыкальными динамиками и многоцветной подсветкой интерьера.

Автомобиль имеет такие системы безопасности, как мониторинг давления и температуры в шинах, курсовая стабилизация, антиблокировочная тормозная система и прочие электронные помощники. Дату продаж Tiggo 4 Pro 18 years edition Chery объявит в ближайшие недели.

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