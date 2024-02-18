Мошенники вынудили жительницу Воронежа сделать вид, что она покупает машину

В Воронеже местная жительница перевела мошенникам 1,2 млн рублей, которые взяла в кредит якобы на покупку машины. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Женщине, работающей медсестрой, позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что злоумышленники якобы пытаются получить доступ к ее банковскому счету и оформить от ее имени кредит.

«Следуя инструкциям незнакомца, женщина в тот же день оформила на свое имя в банке кредит на сумму 1,2 млн рублей якобы для покупки автомобиля. Сразу после этого она перевела полученные денежные средства согласно представленным незнакомцем реквизитам», — отмечается в сообщении полиции.

Выполнив указания, 51-летняя пострадавшая поняла, что ничего не знает о том, куда она отправила свои деньги, и обратилась с заявлением в полицию. Возбуждены уголовные дела по статьям о краже и мошенничестве.

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