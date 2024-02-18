Lada упала с моста в Воронежской области, пострадали трое

В Воронежской области автомобиль ВАЗ-21074 под управлением 19-летнего водителя упал с моста, пострадали три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Воронежской области».

«В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля, 16 и 18-летние девушки, жительницы г. Воронежа, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении полиции.

Авария произошла накануне в селе Чесменка Бобровского района. Водитель «Жигулей» не справился с управлением, пересек проезжую часть и упал с моста с левой стороны. На фото с места происшествия видно, что у машины сильно деформировался кузов, в том числе промята крыша с правой стороны. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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