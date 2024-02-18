Часть дороги с фонарным столбом свалилась со склона во Владивостоке

Во Владивостоке произошел обвал части дорожного полотна на улице Черняховского, сообщает Telegram-канал PrimaMedia.

В городской администрации сообщили, что по факту инцидента начата проверка. Момент обвала попал на видео. На кадрах видно, что у края дороги был установлен забор, который свалился со склона вместе с частью асфальтового покрытия и фонарным столбом. Примерно в 10 метрах от обвала расположен жилой дом. Край дороги огородили сигнальными лентами.

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