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Часть дороги с фонарным столбом свалилась со склона во Владивостоке

Во Владивостоке обвалилась дорога с фонарным столбом

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Телеграм-канал «PrimaMedia.Приморье»

Во Владивостоке произошел обвал части дорожного полотна на улице Черняховского, сообщает Telegram-канал PrimaMedia.

В городской администрации сообщили, что по факту инцидента начата проверка. Момент обвала попал на видео. На кадрах видно, что у края дороги был установлен забор, который свалился со склона вместе с частью асфальтового покрытия и фонарным столбом. Примерно в 10 метрах от обвала расположен жилой дом. Край дороги огородили сигнальными лентами.

До этого в Свердловской области от грузовика МАЗ отвалилось колесо и сбило двух человек. Пешеходы получили тяжелые травмы, один из них находится в реанимации.

Также в Екатеринбурге пассажир маршрутного автобуса набросился на кондуктора.

Ранее в Новосибирске мусоровоз врезался в здание.

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