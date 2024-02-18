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Мусоровоз въехал в здание при ДТП в Новосибирске

В Новосибирске мусоровоз протаранил здание при ДТП

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Телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В Новосибирске мусоровоз въехал в здание после столкновения с другим грузовиком. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Авария произошла на Хилокской улице на пересечении с улицей Малыгина. Мусоровоз «КамАЗ» и фургон Isuzu Elf получили сильные механические повреждения, о пострадавших не сообщается. На кадрах с последствиями ДТП видно, что мусоровоз протаранил ограждение дороги и врезался в здание. Другой грузовик вылетел в кювет. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства аварии.

До этого в Екатеринбурге пассажир автобуса напал на кондуктора в ходе конфликта. На защиту кондуктора встали другие пассажиры, которые выгнали мужчину из автобуса.

Ранее в Мурманской области школьный автобус сдуло в сугроб.

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