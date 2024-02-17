«АвтоВАЗ» возобновит выпуск модели Lada Granta Cross

В апреле 2024 года на «АвтоВАЗе» возобновят выпуск модели Lada Granta Cross. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Замдиректора производства Granta Прокаев, на встрече с трудовым коллективом, проинформировал собравшихся, что возобновление выпуска автомобиля Granta Cross в кузове «Универсал» запланировано на апрель месяц текущего года», — говорится в сообщении.

«АвтоВАЗ» приостановил производство универсалов Lada Granta Cross 8 декабря 2023 года. Поводом для этого решения стал дефицит комплектующих.

От стандартной Lada Granta автомобиль Cross отличается наличием обвеса из прочного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений на легком бездорожье, высоким дорожным просветом, а также новыми шинами, которые подходят для езды по пересеченной местности.

Автомобиль оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 и 106 л.с. Коробка передач — пятиступенчатая механическая.