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Volkswagen выпустил юбилейную версию модели Golf

В Германии начались продажи юбилейной версии Volkswagen Golf

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Volkswagen AG

Компания Volkswagen начала продажи обновленного Golf восьмого поколения и представила спецверсию в честь 50-летнего юбилея модели. Об этом сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя.

Стоимость хетчбэка Golf в Германии начинается от €27,2 тыс. (2,7 млн рублей по курсу на момент публикации), универсал Variant обойдется покупателю от €28,3 тыс. (2,8 млн рублей).

Юбилейная версия Golf Edition 50 отличается оригинальными 18-дюймовыми дисками, тонированными задними стеклами, подсветкой решетки радиатора, черной обшивкой потолка, накладками на педали и логотипами с надписью «50», обозначающими принадлежность к спецверсии.

Обновленный Golf был представлен в конце января 2024 года. От дорестайлинговой модели новинка отличается измененными фарами, передним бампером, а также подсветкой логотипа бренда. В салоне на передней панели установлен новый дисплей размером от 10,4 до 12,9 дюйма. Кроме того, появилась медиасистема со встроенным ChatGPT. Сенсорные кнопки на руле заменены на простые клавиши.

За дополнительную плату покупатель может установить матричные фары IQ.Light. Кроме того, появилась функция управления автоматической парковкой со смартфона.

Покупателям обновленного Golf доступны девять двигателей различных типов: гибридные, бензиновые и дизельные турбомоторы.

Ранее сообщалось, что Lancia впервые за 13 лет выпустила новую модель.

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