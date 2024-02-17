Под Екатеринбургом отлетевшее от грузовика колесо снесло стоявших на обочине людей

В Свердловской области у грузовика МАЗ во время движения отлетело колесо и сбило двух человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. Пострадавшие в больнице.

«Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем МАЗ, двигаясь в направлении города Нижний Тагил, не обеспечил контроль технического состояния своего автомобиля, допустил отсоединение заднего левого колеса, вследствие чего колесо отлетело в стоящих на обочине около автомобиля двух пешеходов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обоих пострадавших доставили в ближайшую больницу, один человек находится в реанимации. По данным полиции, перед происшествием они вышли из машины помочь автомобилисту, сломавшемуся на дороге. О том, почему отлетело колесо у МАЗа, неизвестно. Проводится проверка.

До этого в Ленобласти женщина попала в больницу после того, как в нее попало колесо автобуса. У петербурженки диагностировали очаговую травму головного мозга и кровоизлияние. Женщина находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье маршрутка потеряла два колеса во время движения.