В MG рассказали, как собираются отвоевать у других марок российский авторынок

Автомобильная марка MG собирается войти в топ-10 самых продаваемых автобрендов на российском рынке благодаря разветвленной дилерской сети. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по маркетингу и рекламе ООО «Мир-Дистрибьютор», официального дистрибьютора MG в России, Дарью Сапунову.

«Бренд MG Motor представлен в 120 странах, и в 22 из них он входит в топ-10. Мы планируем войти в топ-10 и в России благодаря широкой дилерской сети, которая уже до конца этого года должна вырасти до 50 точек, корпоративным продажам, такси, каршерингу», — рассказала редакции «Российской газеты» Дарья Сапунова, директор по маркетингу и рекламе ООО «Мир-Дистрибьютор», официального дистрибьютора MG в России.

До этого стало известно, что на российском рынке в 2024 году начнутся продажи 10 новых моделей автомобилей MG. В первой половине 2024 года у российских дилеров бренда появятся кроссоверы MG ZS и MG HS, а также лифтбек MG6. Немного позже, во второй половине года, на рынке появятся лифтбек MG7, а также кроссоверы HS PHEV, MG RХ5 и MG RХ9. Об остальных трех новинках не сообщается.

Также, итальянская компания Ypsilon выпустила новый хетчбэк Ypsilon. Это первая модель, которую автобренд выпустил за последние 13 лет.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи внедорожника M-Hero I за 16 млн рублей.