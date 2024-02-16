Автоэксперт назвал пять типов звуков, предвещающих поломку авто

Громкий шум от двигателя должен насторожить автовладельца, так как это может быть предвестником серьезной поломки. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павла Константинова.

«Владельцу стоит обратить внимание, если двигатель издает постоянные и громкие стуки. Они могут свидетельствовать о проблемах с поршневой группой или коленвалом, а также быть признаком износа деталей двигателя», — сказал Константинов.

Кроме того, автомобилисту стоит обращать внимание на жужжащие или свистящие звуки из-под капота. Они могут указывать на неисправности насосов или турбины.

Также насторожить должны громкие звуки выхлопной системы. Они могут быть вызваны ее повреждением.

Свистящие звуки могут быть признаком проблем с приводным ремнем.

Владельцу автомобиля стоит обратить внимание, если он слышит скрип при запуске двигателя. Он может свидетельствовать об износе ремня газораспределительного механизма либо неполадках с его компонентами, сказал автоэксперт.

До этого стало известно, что техобслуживание автомобиля (ТО) необходимо проводить раз в 8 тыс. км. При базовом ТО проводится диагностика ходовой части, замена масла и фильтров, а также шприцевание карданных валов (если они есть в конструкции авто).

Кроме того, замена охлаждающей жидкости производится раз в 50 тыс. км, замена жидкости трансмиссии — раз в 60 тыс. км, замена тормозной жидкости — раз в 40 тыс. км. Свечи и топливный фильтр необходимо менять каждые 20-30 тыс. км.

Ранее были названы самые дорогие в обслуживании автомобили в России.