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Власти поймали «Яндекс.Такси» на завышении цен

ФАС уличила «Яндекс.Такси» в завышении цен на услуги

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала »Яндекс Такси» компанией, занимающей доминирующее положение на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства. Это произошло после повышения цен на услуги такси в столице из-за непогоды.

«ФАС России по результатам проведенного анализа рынка установила, что «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что случаи злоупотребления доминирующим положением являются поводом для принятия мер, однако сейчас ФАС не может отреагировать на это из-за моратория на проверки.

До этого в «Яндексе» рассказали, почему подскочили цены на такси. По данным компании, в такси растет спрос пользователей, продолжается нехватка водителей на российском рынке, растет доля повышенных тарифов в связи с притоком новых автомобилей более высокого класса и нехваткой автомобилей эконом-класса.

В Госдуме заявили, что расчет коэффициентов в приложениях на такси в снежную погоду не должен превышать 20% от обычной стоимости поездки в обычных условиях. Тогда цена будет более-менее нормальной для потребителя и водитель не будет в минусе. Кроме того, люди должны быть уверены, что поездка в пределах десяти километров не будет дороже конкретной пороговой цены.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели изменить динамические тарифы такси.

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