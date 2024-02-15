В «Яндексе» рассказали, почему подскочили цены на такси

Доля повышенных тарифов такси в России увеличивается из-за нехватки автомобилей эконом-класса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

«В такси растет спрос пользователей, продолжается нехватка водителей на российском рынке, растет доля повышенных тарифов в связи с притоком новых автомобилей более высокого класса и нехваткой автомобилей эконом-класса», — рассказали в «Яндексе».

До этого доцент кафедры частного права Государственного университета управления Владимир Попов заявил, что предотвратить подорожание услуг такси или заставить перевозчиков снизить тарифы административными мерами невозможно. По его словам, в случае жесткого регулирования цен государством в сфере таксомоторных перевозок она в значительной части «уйдет в тень».

Эксперт указал на экономические основания для повышения тарифов, которые есть у перевозчиков. Среди них — общее ускорение инфляции и роста ставок по кредитам.

Ранее в Госдуме предложили ограничить наценку на услуги такси в плохую погоду.