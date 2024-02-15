В Москве из-за пожара перекрыли три полосы по Тверской улице в сторону Садового Кольца

В связи с возгоранием по адресу Тверская улица, 18к1 — здание «Известия холл» — перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового Кольца. Об этом сообщил Дептранс столицы.

Также перекрыта одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку, уточнили в ведомстве. Ограничение движения связано с работой оперативных и экстренных служб.

Как отметили в Дептрансе, дорожная ситуация не осложнена.

До этого сообщалось, что загорелось здание «Известия холл», расположенное на Пушкинской площади в Москве. Внутри здания очевидцы наблюдают сильное пламя.

13 февраля в Москве произошел пожар на заводе МиГ. По предварительным данным, возгорание случилось в реконструируемом цехе, который пристроен к действующему корпусу завода. Отмечается, что пожар начался на втором и третьем этажах здания, его площадь составила 70 квадратных метров.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.