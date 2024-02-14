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Названы трехлетние автомобили с лучшей остаточной стоимостью

Lada Largus стал самым ликвидным автомобилем на рынке России

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Lada

Эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и определили, какие трехлетние автомобили имеют лучшую остаточную стоимость в России.

Согласно исследованию, по этому показателю в сегменте B лидирует Lada Largus. Через три года после покупки индекс остаточной стоимости у этой модели в среднем составляет 154,1%. Другими словами, такие трехлетние машины можно продать на 50% дороже цены, за которую они были куплены изначально.

В сегменте кроссоверов B первенствует Geely Coolray с результатом 146,1%. Также китайские модели стали лидерами по сохранности остаточной стоимости в сегментах C и D – это кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max (128,2%) и Haval F7 (129%) соответственно.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили четырехлетние кроссоверы, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам третьего квартала 2023 года.

Так, на первом месте находится Hyundai Creta. Индекс остаточной стоимости модели составляет 159,1%. Это значит, что в настоящее время владельцы этих машин могут продать их в среднем в 1,5 раза дороже той цены, за которую они были куплены новыми 4 года назад (в третьем квартале 2019-го). Второе место занял китайский кроссовер Chery Tiggo 4 (158,8%). На третьем месте расположился Renault Duster (157,4%).

Ранее сообщалось, что в январе в Россию перестали поставлять пять китайских моделей авто.

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