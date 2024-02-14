В России оценили, что будет с автокредитованием в 2024 году

Автокредитование в России сильно подорожало, по итогам 2024 года его динамика может снизиться в связи с высокими ставками. Об этом «Реальному времени» сообщил директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

«Мы ожидаем снижения динамики автокредитования как в I квартале 2024 года, так и по итогам года. Традиционно январь-февраль являются слабыми месяцами для авторынка, а в этом году на это будут накладываться еще и высокие процентные ставки по автокредитам. В случае сохранения таких ставок в сегменте до конца года его ждет охлаждение в сравнении с прошлым годом на 20—25%», — спрогнозировал эксперт.

Лопатин добавил, что сегмент может получить поддержку, если программу льготного автокредитования продлят на 2024—2026 годы. По его мнению, без него выдачи кредитов упали бы сильнее.

Автоэксперт Игорь Моржаретто до этого говорил, что россиянам, которые хотят приобрести автомобиль в кредит, не стоит откладывать эту идею, несмотря на высокие ставки. Он отметил, что ставки по кредиту скорее всего начнут снижаться только во втором полугодии. При этом цены на машины к этому времени могут подрасти, когда же в настоящее время для россиян действуют многие выгодные предложения.

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