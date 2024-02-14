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Россияне назвали самую любимую марку автомобилей

Haval стал самым любимым автобрендом у россиян в январе

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Haval

Китайский Haval стал самым популярным автобрендом в России в январе 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«На российском рынке в январе реализовано 9,6 тыс. автомобилей Haval, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval стал лидером среди всех иностранных производителей в нашей стране, а рыночная доля китайской марки в прошлом месяце составила 12% против 9,1% годом ранее», — говорится в сообщении.

Самой популярной моделью Haval в России в январе остается кроссовер Jolion. Всего было продано 4,3 тыс. машин. На втором месте находится кроссовер Haval M6 (2 тыс. машин). Третье место у кроссовера Haval Dargo (1,3 тыс. машин).

По данным автопроизводителей и официальных импортеров, в России за январь 2024 года продано 65,2 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей. С учетом альтернативных каналов поставок их число составляет 83 тыс. Лидером рынка в легковом сегменте стала Lada (22,3 тыс. автомобилей за месяц), но доля рынка у этой марки снизилась до 28% против 39% в аналогичном месяце прошлого года.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что автомобильный рынок в России начинает восстанавливаться и понемногу достигает показателей докризисного уровня.

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