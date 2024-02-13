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Выяснилось, какие китайские модели скрыл под своим брендом «Автотор»

«Автотор» скрыл грузовики JMC под брендом AmberTruck

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Ambertruck

Калининградский завод «Автотор» начал продажи китайских автомобилей JMC (Jiangling Motors Corporation) под собственным брендом AmberTruck. Об этом сообщает Авто Mail.Ru. Всего будут доступны три модели.

Отмечается, что дилеры будут предлагать пикап JMC Vigus. Автомобили оснащены дизельным двигателем мощностью 128 л.с. в связке с пятиступенчатой механической трансмиссией. Длина кузова составляет 5345 мм при колесной базе 3085 мм.

Второй моделью стал грузовик JMC Carrying в вариантах полной массой 3,5 и 5 тонн. Машина оборудована 2,8-литровым турбодизелем мощностью 109 л.с. Третья модель — более тяжелый грузовик JMC Conquer, который имеет полную массу 9,4 тонны. Он получил турбодизель объемом 2.9 л и мощностью 156 л.с.

Торговая марка зарегистрирована в январе 2024 года. Грузовики Ambertruck можно будет оснащать различными надстройками, включая бортовые кузова, фургоны, мусоровозы, эвакуаторы и другие.

Выпуск автомобилей JMC в Калининграде начался летом 2023 года. Компания Jiangling Motors Corporation была основана в 1993 году и известна в Китае благодаря производству автомобилей Ford и Isuzu.

Ранее сообщалось, что дизельный внедорожник BAIC BJ40 появится в России весной 2024 года.

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