Россиянам назвали китайские автомобили, подверженные коррозии

Старые китайские автомобили, которые поставлялись в Россию, подвержены коррозии из-за того, что только 30% из них имели оцинкованный кузов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

«К примеру, сейчас невозможно найти Chery Amulet с целым кузовом. Нельзя назвать надежным и Chery Tiggo старого образца: в нем не только отсутствует удобство посадки и эргономика, но возникают и вопросы к качеству используемых материалов при производстве автомобиля», — рассказал изданию Житнухин.

По его словам, также не стоит покупать подержанные китайские автомобили Brilliance V3, Foton Sauvana, Haima 7, Hawtai Boliger, Haval H2 даже в хорошем техническом состоянии из-за сложностей с поиском запчастей. Модель Zotye T600 не стоит рассматривать к покупке из-за плохого качества сборки, отваливающихся уплотнителей и других недостатков.

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