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Число вынесенных штрафов автомобилистам в РФ превысило 220 млн в 2023 году

МВД: число дорожных камер в России за год выросло на 8%, а штрафов — на 20%

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Телеграм-канал«ГИБДД Тюменской области»

Число дорожных камер в России в 2023 году достигло почти 30 тыс. штук, при этом количество выписанных с их помощью штрафов выросло до 220 млн. Об этом свидетельствуют данные МВД, предоставленные «Коммерсанту».

В сообщении издания говорится, что количество писем о нарушениях со стороны ГИБДД за год выросло на 20%. Лидером по штрафам является столичный регион — там фиксируется треть всех нарушений в России.

По данным ведомства, сотрудники Госавтоинспекции вынесли в общей сложности 237,6 млн постановлений об административных нарушениях ПДД, что на 18,1% больше, чем годом ранее. Из них исполнено 214,2 млн, или 90,1% (в 2022 году было 88,6%).

Отмечается, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) на основании материалов ГИБДД возбудила 21,7 млн дел, что на 7,5% меньше, чем в предыдущем году.

До этого стало известно, сколько россияне платили по штрафам ГИБДД в 2023 году.

Ранее в Госдуме выступили против постановки на учет электросамокатов.

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