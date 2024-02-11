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На дорогах Подмосковья появились машины с новой серией номеров 550

ГИБДД Московской области начала выдавать автомобильные номера с кодом 550

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Телеграм-канал «Автопоток»

Подразделения ГИБДД в Московской области начали выдавать на автомобили номерные знаки новой серии 550. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» и приводит фото кроссовера Porsche, на котором установлен номерной знак с кодом региона 550.

Фотографии машин с номерами с кодом региона 550 появились и на тематических интернет-ресурсах, аккумулирующих фото машин.

Номера с серией 550 уже получили владельцы самых разнообразных автомобилей. В их числе Hyundai Santa Fe, Mercedes-Benz CLA, Kia Rio, грузовик Hyundai Porter, минивэн Ford S-Max.

До этого стало известно, что ГИБДД Московской области начнет выдавать на автомобили номера с кодами 550 и 250 после того, как закончатся номера серии 790.

Региональный код 550 для Московской области стал седьмым по счету после 50, 90, 150, 190, 750 и 790.

Ранее стало известно, что в Москве завершилась реставрация редчайшего междугородного автобуса «ЗИЛ-127».

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