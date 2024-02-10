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В Молдавии фермеры заблокировали дорогу у пограничного поста

В Молдавии протестующие фермеры блокировали дорогу на границе с Румынией

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Кадр из видео/Телеграм-канал «РИА Новости»

Свыше 30 тракторов заблокировали в знак протеста дорогу у пограничного поста Леушены, на границе Молдавии и Румынии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя молдавской ассоциации «Сила фермеров» Иона Плэмэдяля.

По его словам, в субботу, 10 февраля, прошла «спонтанная» акция протеста. Как рассказал Плэмэдяле, фермеры из нескольких районов Молдавии заблокировали дорогу недалеко от КПП Леушены, где-то 30-35 их тракторов перекрыли движение примерно на 30 минут.

«Ребята говорят, что у них нет денег на то, чтобы начать весенние сельхозработы», — заявил он.

По словам представителя ассоциации, фермеры просят возобновить полномасштабные акции протеста, поскольку власти республики никак не реагируют на их предыдущие требования.

До этого вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Владимир Боля заявил, что правительство страны назвало невыполнимой часть требований протестующих фермеров.

23 ноября 2023 года молдавские фермеры, которые устроили протестную акцию в центре Кишинева, остались ночевать перед зданием правительства страны. Фермеры хотели добиться встречи с премьер-министром Дорином Речаном, поскольку глава минсельхоза утратил доверие.

Ранее эксперт объяснил протесты молдавских производителей зерна.

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