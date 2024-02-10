Инженеры НАМИ создали новую коробку передач

В России создали электромеханическую трансмиссию для гибридов. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Это стало известно во время посещения главой ведомства Денисом Мантуровым Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ».

«Вице-премьеру — главе Минпромторга России Денису Мантурову продемонстрировали российскую электромеханическую трансмиссию, разработанную в НАМИ для гибридных и электрических транспортных средств, которая не уступает по характеристикам зарубежным аналогам», — говорится в сообщении.

Подробные технические данные новой коробки передач, а также информация о том, на какие машины будет устанавливаться новый агрегат, неизвестны.

Кроме электромеханической трансмиссии, Мантурову показали обновленный опытный образец автомобиля NAMI Hydrogen на водородных топливных элементах.

До этого Денис Мантуров сообщил о продлении механизма параллельного импорта на 2024 год. Он также заявил, что специалисты постоянно работают над корректировкой производителей и номенклатуры товаров.

Также президент России Владимир Путин заявил, что в РФ локализация производства в сфере автомобильного транспорта достигла 70%.

Ранее на «АвтоВАЗе» заявили о стопроцентной локализации Lada Granta и Niva.