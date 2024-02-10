Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Инженеры НАМИ создали новую коробку передач

Минпромторг: в России создали новую коробку передач для гибридных автомобилей

close
100%
Lada

В России создали электромеханическую трансмиссию для гибридов. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Это стало известно во время посещения главой ведомства Денисом Мантуровым Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ».

«Вице-премьеру — главе Минпромторга России Денису Мантурову продемонстрировали российскую электромеханическую трансмиссию, разработанную в НАМИ для гибридных и электрических транспортных средств, которая не уступает по характеристикам зарубежным аналогам», — говорится в сообщении.

Подробные технические данные новой коробки передач, а также информация о том, на какие машины будет устанавливаться новый агрегат, неизвестны.

Кроме электромеханической трансмиссии, Мантурову показали обновленный опытный образец автомобиля NAMI Hydrogen на водородных топливных элементах.

До этого Денис Мантуров сообщил о продлении механизма параллельного импорта на 2024 год. Он также заявил, что специалисты постоянно работают над корректировкой производителей и номенклатуры товаров.

Также президент России Владимир Путин заявил, что в РФ локализация производства в сфере автомобильного транспорта достигла 70%.

Ранее на «АвтоВАЗе» заявили о стопроцентной локализации Lada Granta и Niva.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами