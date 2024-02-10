Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Названы вещи, которые нельзя оставлять в автомобиле в мороз

Главред «За рулем Кадаков»: зимой в машине нельзя оставлять лекарства

close
100%
Global Look Press

В зимнее время года в автомобиле лучше не оставлять лекарства, продукты питания и смартфоны. Об этом сообщает radiosputnik.ru со ссылкой на главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

«Оптимальная температура хранения лекарств явно выше нуля. Обычно их держат в холодильнике, в прохладном месте при плюсовой температуре. В машине на морозе хранить таблетки и другие лекарства нельзя, их нужно забирать каждый раз с собой», – посоветовал Максим Кадаков.

По его словам, в мороз в автомобиле не стоит оставлять продукты питания, включая различные жидкости, а также предметы обихода, типа ручек. Все это может испортиться при воздействии низких температур.

Кроме того, по словам эксперта, из автомобиля лучше забрать электронные устройства.

«Смартфонам, планшетам и ноутбукам также противопоказаны морозы. Поэтому устройства, которые вы забираете домой из замерзшей машины, нельзя включать несколько часов, пока они не отогреются и не просохнут», – рекомендовал автоэксперт.

Автоэксперт Вячеслав Субботин до этого объяснил, почему не стоит передвигаться на машине со снегом на крыше. По его словам, снежные пласты будут слетать и попадать в лобовое стекло едущих сзади автомобилей, а это серьезная аварийная ситуация. Наибольшую опасность представляют заснеженные грузовики, потому что снег с их крыши будет слетать «пластами как лавина».

Ранее россиянам назвали звуки, которые говорят о неисправности автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами