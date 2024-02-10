Названы вещи, которые нельзя оставлять в автомобиле в мороз

В зимнее время года в автомобиле лучше не оставлять лекарства, продукты питания и смартфоны. Об этом сообщает radiosputnik.ru со ссылкой на главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

«Оптимальная температура хранения лекарств явно выше нуля. Обычно их держат в холодильнике, в прохладном месте при плюсовой температуре. В машине на морозе хранить таблетки и другие лекарства нельзя, их нужно забирать каждый раз с собой», – посоветовал Максим Кадаков.

По его словам, в мороз в автомобиле не стоит оставлять продукты питания, включая различные жидкости, а также предметы обихода, типа ручек. Все это может испортиться при воздействии низких температур.

Кроме того, по словам эксперта, из автомобиля лучше забрать электронные устройства.

«Смартфонам, планшетам и ноутбукам также противопоказаны морозы. Поэтому устройства, которые вы забираете домой из замерзшей машины, нельзя включать несколько часов, пока они не отогреются и не просохнут», – рекомендовал автоэксперт.

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