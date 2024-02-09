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В Петербурге таксист напал на беременную женщину и маленького ребенка

Таксист залил перцовым газом жену бойца ММА Кирилла Корнилова

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Телеграм-канал 78 | НОВОСТИ

Таксист напал на беременную женщину и маленького ребенка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

По данным канала, инцидент произошел накануне вечером на парковке торгово-развлекательного комплекса «Сити Молл» на Коломяжском проспекте. Водитель такси довез беременную женщину и пятилетнего ребенка по указанному адресу, а затем распылил в их сторону перцовый баллончик. Причины конфликта неизвестны.

Отмечается, что пострадавшая является супругой бойца ММА Кирилла Корнилова. Мужчина выступает на профессиональном уровне в смешанных единоборствах с 2019 года. О том, написала ли женщина заявление в полицию, не сообщается.

До этого в Златоусте Челябинской области сотрудники ДПС задержали мужчину, который угнал такси вместе с уснувшим в салоне водителем. В его отношении составлены административные протоколы по статьям об управлении автомобилем в состоянии опьянения и неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Решением суда мужчина арестован на 19 суток. Также возбуждено уголовное дело об угоне.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист с судимостью напал на нетрезвого пассажира и ограбил его.

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